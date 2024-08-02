Минулого тижня Дональд Трамп виступив національним телебаченням і запропонував бомбардувати Мексику.

На запитання Джессі Уоттерса з Fox News, чи розгляне він можливість завдання ударів по наркокартелях, що діють у країні, Трамп відповів ствердно — і сформулював свою відповідь як загрозу мексиканському уряду.

"Мексиці доведеться дуже швидко розібратися з цим, інакше відповідь буде абсолютною", - сказав колишній президент.

Це не одноразова відповідь на випадкове запитання. Трамп пропонував запустити ракети по Мексиці під час свого президентства, просив радників про «план битви» проти картелів минулого року і нещодавно запропонував відправити спецназівців для вбивства наркобаронів.

Ідея війни в Мексиці популярна серед республіканської еліти; пов'язаний із Трампом аналітичний центр навіть склав загальний план того, як така війна може працювати.

Є всі підстави серйозно поставитися до пропозиції Трампа. Президенти, як правило, принаймні намагаються виконувати передвиборчі обіцянки, і нині мають практично необмежену владу для ведення війни.

Як би немислимо це не звучало, є розумна ймовірність того, що Сполучені Штати воюватимуть на своєму південному кордоні найближчими роками, якщо Дональд Трамп повернеться до офісу.

Джерело: vox .

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