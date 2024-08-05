Идея гражданской войны традиционно относилась к внутреннему конфликту, в котором одна вооруженная группа стремится отобрать власть у государства.

Хотя некоторые могут отмахнуться от этого, предположив, что гражданская война — это не то, что делают британцы, мы не должны быть такими самодовольными.

Категория расы, например, сама по себе мало что говорит нам о привилегиях человека или его политических и религиозных убеждениях.

Вот почему контрнарративы вокруг «белизны» здесь также бесполезны; так же как они бесполезны для объяснения того, почему многие чернокожие и азиаты в США поддерживают Дональда Трампа, или почему Энрике Таррио, который имеет афро-кубинское происхождение

Наблюдение за улицами, охваченными огнем в Белфасте в выходные, должно напомнить нам об этом. Этот город, который для многих беспристрастных наблюдателей в течение нескольких десятилетий находился на грани гражданской войны, также был пригоден для жизни, даже несмотря на то, что этнические разделения требовали физического возведения стен.

Основным объяснением в исследованиях глобальных конфликтов с середины девяностых годов была идея о том, что бедность является главной причиной насилия. Действительно, указ о том, что недоразвитость опасна, выдвигался каждой международной организацией и гуманитарной группой, которой поручено смягчать конфликты и насилие.

Конечно, в настоящее время некоторые районы Британии отчаянно бедны. И они страдают от последствий многих лет жесткой экономии, последствий Brexit и расходов на карантин из-за COVID. То, что гнев выплескивается из этих районов, является достаточной причиной для более глубоких размышлений.

Источник: unherd.

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