Многие начинают задаваться вопросом, что может означать возможное президентство Харрис для мира, если она победит республиканца Дональда Трампа в ноябре.

И чем президенство Харрис может отличаться от времени пребывания у власти президента Джо Байдена?

Внешнеполитические взгляды Харрис, по-видимому, совпадают с интернационалистским подходом Байдена, хотя в некоторых областях наблюдается более прогрессивный уклон.

На конференции этого года она пообещала, что США будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

По имеющимся данным, Харрис также помогала вести переговоры по знаменательному соглашению об обмене пленными между США и Россией во время закрытой встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем на Мюнхенской конференции по безопасности в этом году.

А совсем недавно Харрис опровергла заявление Трампа о том, что он выведет США из НАТО, назвав его «величайшим военным альянсом, который когда-либо знал мир».

Неудивительно, что Харрис разделяет многие из приоритетов Байдена, включая его твердую приверженность союзникам США в Азии.

Что касается Тайваня, то Байден неоднократно за время своего президентства открыто заявлял о том, что США встанут на защиту острова, если на него вторгнется Китай.

Он занял гораздо более жесткую позицию, чем предыдущие президенты, хотя его помощники неоднократно пытались отозвать его комментарии.

Харрис больше придерживалась сценария . Например, она подчеркнула, что США «продолжат поддерживать самооборону Тайваня, в соответствии с нашей давней политикой». Она вряд ли будет склонна к оплошностям Байдена по Тайваню в качестве президента.

Харрис, вероятно, будет отличаться от Байдена и в других отношениях.

Например, Харриса характеризуют как человека с более « сочувственным » подходом к войне Израиля в секторе Газа.

Харрис была одним из первых высокопоставленных голосов администрации, призвавших к немедленному временному прекращению огня в марте. Она описала число жертв среди гражданского населения в Газе как «гуманитарную катастрофу».

Источник: theconversation.

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