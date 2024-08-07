Что бы ни произошло в ноябре, подход следующего президента к войне России с Украиной определит более широкую роль Америки в мире.

К настоящему моменту сложилась устоявшаяся карикатура на то, что президентские выборы в США означают самую страшную за последние 80 лет сухопутную войну в мире.

Бывший президент Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс предприняли бы шаги по быстрому прекращению конфликта и сокращению поддержки США для Украины и НАТО, что, по всей вероятности, имело бы катастрофические последствия для обоих.

Камала Харрис олицетворяет преемственность эпохи Байдена и будет поддерживать Украину постепенными, хотя и крупными, пакетами помощи «столько, сколько потребуется», по выражению ее нынешнего босса.

Если отбросить шум вокруг Трампа и посмотреть на реальные действия, то становится очевидным потенциал гораздо более сочувственного подхода к Украине.

Что касается Харрис, то она почти наверняка не привлечет тех же людей или базовые предположения, что и Байден, в своем подходе к войне — что также может быть хорошо для Украины.

Подход к Украине также станет лакмусовой бумажкой будущей внешней политики США. Это будет лучшим сигналом, который мы получим о подходе следующей администрации к НАТО, ее обязательствах перед другими союзниками и, прежде всего, ее позиции по отношению к все более агрессивному Китаю.

Ставки здесь выше, чем то, что произойдет на местах в Украине в 2025 году.

Источник: politico.

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