К настоящему моменту сложилась устоявшаяся карикатура на то, что президентские выборы в США означают самую страшную за последние 80 лет сухопутную войну в мире.
Бывший президент Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс предприняли бы шаги по быстрому прекращению конфликта и сокращению поддержки США для Украины и НАТО, что, по всей вероятности, имело бы катастрофические последствия для обоих.
Камала Харрис олицетворяет преемственность эпохи Байдена и будет поддерживать Украину постепенными, хотя и крупными, пакетами помощи «столько, сколько потребуется», по выражению ее нынешнего босса.
Если отбросить шум вокруг Трампа и посмотреть на реальные действия, то становится очевидным потенциал гораздо более сочувственного подхода к Украине.
Что касается Харрис, то она почти наверняка не привлечет тех же людей или базовые предположения, что и Байден, в своем подходе к войне — что также может быть хорошо для Украины.
Подход к Украине также станет лакмусовой бумажкой будущей внешней политики США. Это будет лучшим сигналом, который мы получим о подходе следующей администрации к НАТО, ее обязательствах перед другими союзниками и, прежде всего, ее позиции по отношению к все более агрессивному Китаю.
Ставки здесь выше, чем то, что произойдет на местах в Украине в 2025 году.
Источник: politico.
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