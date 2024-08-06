В эти выходные вице-президент Камала Харрис проводит собеседование с последними кандидатами на пост вице-президента.

В число последних кандидатов, которые будут рассмотрены, входят губернаторы-демократы Иллинойса, Миннесоты, Пенсильвании и Кентукки, а также министр транспорта Пит Буттиджич и сенатор Аризоны Марк Келли.

Если Харрис хочет сохранить импульс своей кампании и дать себе наилучшие шансы на победу в ноябре, мы считаем, что губернатор Пенсильвании Джош Шапиро сделает самый мудрый выбор.

У губернатора Пенсильвании есть послужной список прагматичного принятия политических решений, который привлек благосклонность групп, которые многие считали невозможными в сегодняшней партийной среде, включая демократов и республиканцев , бизнес и профсоюзы , мусульман и евреев.

Сравнение плюсов и минусов может побудить многих избирателей, особенно тех, кто еще не определился, отдать свои голоса за кандидатуру Харриса-Шапиро.

Хотя Шапиро вступил в должность только в январе 2023 года, он обладает почти тридцатилетним политическим опытом на федеральном, государственном и окружном уровнях.

Шапиро провел восемь лет на Капитолийском холме, в конечном итоге заняв должность высокоэффективного руководителя аппарата; шесть лет в качестве генерального прокурора штата и восемь лет в качестве представителя штата, включая период работы в качестве заместителя спикера Палаты представителей.

Еще шесть лет в Совете уполномоченных округа Монтгомери, пять из которых он занимал в качестве председателя.

Шапиро также приобрел опыт работы в качестве корпоративного юриста за более чем десятилетие, совмещая свои неполные политические роли в качестве представителя штата и окружного уполномоченного.

Шапиро благодаря своему прагматичному стилю руководства и опыту в построении консенсуса Шапиро всегда добивался результатов в широком двухпартийном избирательном округе, что, вероятно, продолжится.

Источник: time.

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