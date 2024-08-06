В число последних кандидатов, которые будут рассмотрены, входят губернаторы-демократы Иллинойса, Миннесоты, Пенсильвании и Кентукки, а также министр транспорта Пит Буттиджич и сенатор Аризоны Марк Келли.
Если Харрис хочет сохранить импульс своей кампании и дать себе наилучшие шансы на победу в ноябре, мы считаем, что губернатор Пенсильвании Джош Шапиро сделает самый мудрый выбор.
У губернатора Пенсильвании есть послужной список прагматичного принятия политических решений, который привлек благосклонность групп, которые многие считали невозможными в сегодняшней партийной среде, включая демократов и республиканцев , бизнес и профсоюзы , мусульман и евреев.
Сравнение плюсов и минусов может побудить многих избирателей, особенно тех, кто еще не определился, отдать свои голоса за кандидатуру Харриса-Шапиро.
Хотя Шапиро вступил в должность только в январе 2023 года, он обладает почти тридцатилетним политическим опытом на федеральном, государственном и окружном уровнях.
Шапиро провел восемь лет на Капитолийском холме, в конечном итоге заняв должность высокоэффективного руководителя аппарата; шесть лет в качестве генерального прокурора штата и восемь лет в качестве представителя штата, включая период работы в качестве заместителя спикера Палаты представителей.
Еще шесть лет в Совете уполномоченных округа Монтгомери, пять из которых он занимал в качестве председателя.
Шапиро также приобрел опыт работы в качестве корпоративного юриста за более чем десятилетие, совмещая свои неполные политические роли в качестве представителя штата и окружного уполномоченного.
Шапиро благодаря своему прагматичному стилю руководства и опыту в построении консенсуса Шапиро всегда добивался результатов в широком двухпартийном избирательном округе, что, вероятно, продолжится.
Источник: time.
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