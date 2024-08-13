Недавние высказывания бывшего президента и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа подчеркивают непредсказуемость и риски, с которыми сталкивается Тайвань.

В то время как Трамп по-прежнему неоднозначно относится к своему намерению защитить Тайвань от потенциального нападения Китая, точная позиция его оппонента Камалы Харрис также неясна.

Эксперты полагают, что гонка, скорее всего, побудит Тайвань усилить свое военное сдерживание.

По словам аналитиков по безопасности и политике, Тайвань испытывает растущее давление, требующее наращивания своего оборонного потенциала и сдерживания Китая в условиях неопределенности вокруг выборов в США, намеченных на ноябрь.

В то время как Байден был «более последователен в своей политике в отношении Тайваня», Трамп с начала своего первого срока оказался «непостоянным и непредсказуемым», сказал Стивен Надь, профессор политологии и международных исследований Международного христианского университета в Токио, Япония.

Во многом это связано с разницей в стратегии двух лидеров. В то время как Байден неоднократно заявлял, что США встанут на защиту Тайваня, Трамп выбрал «стратегическую двусмысленность», добавил Надь.

На другой стороне бюллетеня находится предполагаемый кандидат от Демократической партии Харрис, после того как Байден поддался давлению и вышел из гонки из-за опасений по поводу его возраста.

По мнению аналитиков, ожидается, что она останется в некоторой степени последовательна в повестке дня и внешней политике Байдена.

Будучи вице-президентом, Харрис выразила поддержку Тайваню и встретилась с новым лидером острова Лай Цинде в 2022 году. Однако она вступит в должность, имея значительно меньший опыт внешней политики, чем президент Байден.

«Хотя я ожидаю некоторой преемственности [с Байденом] в ее политике в отношении Китая, важно признать сильное влияние, которое личности оказывают на формирование, разработку и реализацию политики», — сказал Макнил.

«Вице-президент Харрис — не Джо Байден, и ее подход к государственному управлению будет другим», — добавил он.

Источник: cnbc.

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