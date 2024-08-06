Главные республиканцы Сената порывают с бывшим президентом Трампом из-за его плана ввести всеобщие пошлины на товары, ввозимые в США.

Комментарии сенаторов, включая двух претендентов на место Митча Макконнелла на посту лидера Республиканской партии, сигнализируют о возможности нового витка республиканской борьбы по вопросам торговли и экономики, если Трамп победит 5 ноября.

Когда сенаторов Джона Тьюна (республиканец от Техаса) и Джона Корнина (республиканец от Техаса) спросили, поддерживают ли они всеобщую 10-процентную пошлину на импорт, введенную Трампом, они продемонстрировали значительную симпатию к знаменосцу своей партии.

Некоторые сенаторы предположили, что бывшего президента в конечном итоге можно убедить смягчить его реальный план, при этом многие выразили обеспокоенность по поводу инфляционных последствий всеобщих 10-процентных тарифов.

Корнин заявил, что, по его мнению, Трамп «демонстрирует свою веру в то, что тарифы следует использовать для восстановления баланса несправедливых торговых отношений» для таких стран, как Китай, и этот подход он в целом поддерживает.

Трамп, который ввел масштабные пошлины на Китай, Евросоюз и другие страны во время своего первого срока, готовится к новой глобальной торговой войне, предлагая ввести пошлины в размере 60% и более на китайские товары.

Ответы сенаторов порой напоминали разговоры во время первой президентской гонки Трампа — о том, что его следует воспринимать серьезно, а не буквально.

Выбор Трампом сенатора Дж. Д. Вэнса (республиканец, Огайо) в качестве своего напарника по предвыборной гонке является еще одним сигналом того, что он намерен еще дальше отдалить Республиканскую партию от ее традиционной политики свободной торговли.

Источник: axios.

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