Решение президента Байдена не добиваться переизбрания и удивительно быстрое объединение демократов вокруг вице-президента Харрис как их кандидата в президенты изменили выборы.

Но в каких отношениях и насколько - ясно одно: настроение большинства демократов резко изменилось.

До того, как Байден снялся с гонки, они смирились с поражением на президентском уровне и переключали свое внимание на сохранение контроля над Сенатом и возвращение его в Палату представителей.

Когда Харрис появилась в качестве замены Байдену, надежда сменила отчаяние, пожертвования потекли рекордными темпами, а предложения добровольно поработать в кампании резко возросли.

Только треть сторонников Байдена заявили, что отдадут свои голоса, чтобы выразить ему поддержку, в то время как почти две трети заявили, что сделают это, чтобы выступить против Дональда Трампа. Напротив, половина сторонников Харрис заявили, что их голос будет утвердительным выражением поддержки.

Изменение в опросах было менее резким, чем изменение в настроениях. В опросах, проведенных незадолго до ухода Байдена, Трамп лидировал в общенациональной гонке в среднем на 2,5 процентных пункта.

В опросах, проведенных десятью исследовательскими организациями в течение недели после ухода Байдена, преимущество Трампа над Харрис в среднем составляло 1,2 пункта.

Пока не появилось достаточного количества опросов по штатам, чтобы с уверенностью оценить изменения в колеблющихся штатах.

Главные выводы:

Нет никаких оснований считать 46–47% голосов избирателей пределом доли Трампа в 2024 году.

В опросах, проведенных на прошлой неделе, его средний результат составил 47,7%. Реальный вопрос заключается в том, сможет ли Харрис сократить разрыв между ее текущим средним показателем в 46,5% и явным большинством, которое ей понадобится, чтобы иметь шанс на победу в Коллегии выборщиков.

В целом, у Харрис есть шанс, которого не было у Байдена после его катастрофических дебатов с Трампом, которые прокатились по электорату демократов и лидерам партии.

Источник: brookings.

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