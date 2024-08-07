Трещины на рынке труда дают Трампу доказательства его заявления о том, что Байден стал катастрофой для экономики.

Послание Дональда Трампа американским избирателям, стремящегося выиграть второй срок в Белом доме, было последовательным, экономика при Джо Байдене находится в состоянии катастрофы.

До недавнего времени точные данные не подтверждали аргумент Трампа. США уверенно лидируют среди стран G7 по темпам роста с момента пандемии Covid. Уровень безработицы по историческим меркам низок.

Самодостаточность Америки в сфере энергоносителей означала, что она перенесла менее сильный инфляционный шок, чем Европа, после вторжения России в Украину.

Однако у бывшего президента США теперь есть некоторые доказательства в поддержку своей позиции. Последние данные по занятости в США, опубликованные на прошлой неделе, показали, что рынок труда быстро остывает.

Рост заработной платы в июле замедлился до 114 000 — примерно половина среднего показателя в 215 000 за предыдущие 12 месяцев и значительно ниже ожиданий экономистов. Уровень безработицы вырос с 4,1% до 4,3%.

Это вызвало тревогу. Финансовые рынки делали большие ставки на то, что экономика США сможет преодолеть влияние более высоких процентных ставок. Последние данные по ВВП, показывающие годовой рост около 3% , подтвердили эту точку зрения.

Результаты работы компании UPS, занимающейся доставкой, часто рассматриваются как показатель того, насколько хорошо себя чувствует экономика США. В прошлом месяце она не оправдала ожиданий аналитиков и снизила прогнозы роста на оставшуюся часть 2024 года.

Поскольку до президентских выборов осталось всего три месяца, экономика не собирается немедленно погрузиться в рецессию. Но признаки того, что домохозяйства сдерживают свои расходы, являются плохой новостью для кандидата в президенты от Демократической партии.

Источник: theguardian.

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