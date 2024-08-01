Сеть диктаторов от Китая до Венесуэлы может стать бенефициарами гостеприимного Белого дома, если Дональд Трамп победит на выборах в США в ноябре.

Так считает журналист и историк Энн Эпплбаум и предупреждает, что внешняя политика самопровозглашенного переговорщика и осужденного преступника может стать более личной и еще менее предсказуемой во время второго срока.

«То, что общего у Трампа с автократическим миром, — это его транзакционный подход», — говорит Эпплбаум, обсуждая недавние примеры сотрудничества между идеологически разными государствами.

От теократического Ирана до боливарианской социалистической Венесуэлы, от националистической России до коммунистического Китая — все они объединены своим неприятием западной демократии.

«Это режимы, не связанные между собой идеологией или ценностями любого рода. Вместо этого они заключают сделки друг с другом», — говорит она. «И именно так думает Трамп».

Эпплбаум предупреждает, что внешняя политика республиканца будет мотивирована личной выгодой, а не экономикой США, а также непредсказуемой и не встречающей возражений со стороны окружающих.

Не последним из них является напарник Трампа Джей Ди Вэнс, чья политика, по словам Эпплбаум, может быть в значительной степени основана на интересах поддерживающих его бизнесменов, включая Илона Маска и Дэвида Сакса.

«Это может быть хорошо для тех, кто внутри, и это может быть очень плохо для всех остальных», — предупреждает она. «Я на самом деле удивлена ​​тем, в какой степени американское бизнес-сообщество не полностью это осознало».

Источник: bloomberg.

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