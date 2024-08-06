Кремлевская оружейная сделка заключена на фоне обострения напряженности после того, как Иран пригрозил нанести удар по Израилю в ответ на ликвидацию лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

По данным израильской службы новостей Channel 14 , Россия якобы передала Ирану ракетные комплексы «Искандер» и системы радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН» .

Как сообщается, передача была осуществлена ​​с использованием военно-транспортного самолета Ил-76, совершившего несколько рейсов из России в Иран.

Этот шаг был предпринят на фоне обострения напряженности после угроз со стороны Ирана нанести удар по Израилю в ответ на ликвидацию лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Defense Express отметила , что ранее Иран не обладал подобными типами оружия, и не было никаких публичных обсуждений об их передаче. Это говорит о том, что российский персонал может сопровождать оборудование для его эксплуатации, поскольку иранские специалисты вряд ли были обучены работе с этими системами.

Комплексы «Мурманск-БН» предназначены для подавления спутниковой навигации и связи на расстоянии до 5000 км.

Передача ракетной системы «Искандер» имеет важное значение в свете потребностей Ирана в ракетах. Системы «Искандер» имеют дальность до 500 км, но Ирану потребуются ракеты с дальностью около 1200 км, чтобы достичь Израиля.

Это повышает вероятность того, что в поставку могли быть включены системы «Искандер-К» с крылатыми ракетами Р-500, способными достигать дальностью 1500 км.

Источник: kyivpost.

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