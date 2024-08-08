Кандидат в президенты от Демократической партии уже сталкивается с требованиями и разочарованием по вопросам, которые прогрессисты хотят, чтобы она продвигала даже активнее, чем Байден.

Вице-президент Камала Харрис уже начинает порывать с левым флангом партии.

Харрис смогла сохранить сдержанность во многих вопросах, которые раскалывают демократов.

Но за короткий период, который потребовался ей, чтобы закрепить выдвижение своей партии в президенты, она уже обозначила позиции по паре ключевых вопросов — климат и политика абортов — которые противоречат прогрессивистам, надеявшимся, что она пойдет дальше президента Джо Байдена.

Харрис также сталкивается с давлением слева, требующим сохранить — или превзойти — регуляторное наступление Байдена на «корпоративную жадность» и антимонопольную политику, в то время как бизнес-группы и умеренные демократы хотят более дружественного подхода к экономическим вопросам, включая криптовалюту.

Разногласие, которое демократы стремятся не выносить на публику после недель внутренних распрей по поводу судьбы Байдена, и, почти наверняка, оно является частью расчета при выборе второго кандидата в ближайшие несколько дней.

Харрис оказывается в центре перетягивания каната по поводу подхода партии к индустрии криптовалют .

Конкурирующие фракции демократов подталкивают Харрис занять их позицию по политике в отношении криптовалют — вопросу, который приобрел огромную политическую значимость из-за огромных расходов отрасли на выборы этого года.

За последние месяцы Байден столкнулся с серьезной негативной критикой своей политики в отношении войны Израиля в секторе Газа: критики утверждают, что его администрация не предприняла достаточных мер для улучшения ситуации с гуманитарным кризисом, разворачивающимся там.

Хала Рхаррит, ушедшая в отставку из Госдепартамента из-за политики Байдена в отношении Газы, заявила, что Харрис должна сделать больше, чтобы заручиться ее поддержкой.

Эти ранние трения с левыми подчеркивают политическое перетягивание каната, в которое втягивается Харрис. Ее подход может определить, насколько влиятельны прогрессисты после того, как им в значительной степени предоставили полномочия формировать экономическую повестку дня Байдена.

Источник: politico.

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