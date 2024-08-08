Представитель Трампа заявил, что не знает, являются ли нападки, ссылающиеся на расу или пол Харрис, «запрещенными», но добавил, что Трамп их не совершает.

Даже сторонники Дональда Трампа чувствуют, что ему неожиданно предстоит более сложная гонка.

Когда бывший президент обрушился с критикой на Камалу Харрис в колеблющемся штате Северная Каролина, в какой-то момент назвав ее «радикальной левой сумасшедшей», преданные фанаты признали, что то, что было сонным соревнованием, внезапно превратилось в нечто совершенно иное.

У Трампа есть некоторые причины для беспокойства. Харрис, после того как Байден поддержал ее как кандидата на пост лидера Демократической партии, в последние дни увидела подъем в опросах по сравнению с отстающими результатами Байдена , в том числе среди независимых избирателей, цветных людей и женщин, а также среди других критических избирательных блоков.

«Теперь, — сказал Брайсон Дэвис, 18-летний житель Стейтсвилля, — он соревнуется с кем-то компетентным. Камала, вероятно, будет немного более пылкой, чем Джо».

Или, как выразился Кастильо, «тот факт, что она не страдает от старости… это определенно даст ей огромный прирост прямо сейчас. Она может говорить. Она может смеяться, очевидно».

Для бывшего президента восхождение Харриса было всего лишь новым приглашением к борьбе — и толпа его проглотила. Они ликовали, когда он признал, что «не будет милым» по отношению к Харрису, несмотря на то, что он сказал, что «стал милым» после покушения 13 июля.

Трамп был возмущен новостным освещением Харрис после того, как демократы сплотились вокруг нее с воскресенья, настаивая на том, что численность его сторонников все равно больше.

Предсказывая, что возможные дебаты Трампа и Харрис склонят избирателей в пользу Трампа, Джо Уолли из Мурсвилла признала, что теперь гонка кажется более напряженной, «потому что у нее есть импульс».

Источник: politico.

Последние новости:

Летнее наступление рф провалилось: эксперты спрогнозировали, как будет идти война до конца 2024 года.

Слабая политика Шольца стала проблемой для всей Европы: эксперты назвали главные угрозы.

Скорее всего, сначала самолеты будут взлетать из Румынии, - военный эксперт о F-16.