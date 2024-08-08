Еще до того, как Харрис официально объявила Уолза своим напарником, кампания Трампа начала создавать сюжет вокруг решения "проблемы".

Старшие советники предвыборной кампании Трампа и люди, близкие к бывшему президенту, что кампания Дональда Трампа уже нацелена на то, чтобы определить губернатора Миннесоты Тима Уолза как человека, который сдвинет президентские выборы Демократической партии влево, уделяя особое внимание его послужному списку.

Команда Трампа провела последние несколько дней, собирая данные об оппозиции по Уолзу, а также по другим ведущим претендентам на пост вице-президента Камалы Харрис.

Его советники говорят, что, хотя они и будут использовать детали его 12-летней работы в Конгрессе, их цель — изобразить Уолза — бывшего учителя и ветерана Национальной гвардии — как человека, который последние четыре года шел в ногу с прогрессистами и был ключевым сторонником политики администрации Байдена.

Штаб Трампа, который в течение последних нескольких недель пытался найти наиболее эффективные линии атаки против Харрис, заявил, что выбор Уолц дает им новую возможность переосмыслить свою стратегию кампании против нее.

Основными моментами их предполагаемых атак являются утверждение, что Уолц занял либеральную позицию по вопросу границы, его представление как противника оружия и полиции, его связь с представителем Миннесоты Ильхан Омар, его связь с экономической политикой администрации Байдена и сомнения в его деятельности во внешней политике.

В Конгрессе позиция Уолза по вопросу права на оружие принесла ему поддержку Национальной стрелковой ассоциации. Но с тех пор он впал в немилость у оружейного лобби из-за своей поддержки мер по обеспечению безопасности оружия на посту губернатора.

Источник: CNN.

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