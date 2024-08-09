Тысячи людей приняли участие в беспорядках в Британии, они распространились на 22 города.

Насилие за последнюю неделю в Британии было ужасающим.

Первоначально вызванное убийством трех детей 29 июля, беспорядки обрели собственную жизнь.

Белые националисты нападали на мечети, гостиницы для беженцев, мусульманские кварталы и предприятия.

Трудно судить, как быстро все это выгорит. Планы дальнейших действий, на этот раз направленных против иммиграционных адвокатов, циркулируют среди агитаторов в приложениях для обмена сообщениями, таких как WhatsApp и Telegram.

В некотором смысле насилие и неоднозначная реакция на него некоторых политиков напоминают более ранние вспышки крайне правой жестокости. Но по своим масштабам и организации оно указывает на что-то новое.

Если в прошлом крайне правые были организованы через институты с лидерами, организационными структурами и списками членов, то теперь это гораздо более свободное созвездие влиятельных лиц и сетей.

Его ведущая фигура — Стивен Яксли-Леннон, 41-летний бывший футбольный хулиган из Лутона, который использует псевдоним Томми Робинсон.

27 июля он привлек 30 000 человек на митинг в Лондоне, где ораторы смешивали подлинные местные проблемы, например, по поводу расположения гостиниц-убежищ, с дикими теориями о том, что Великобритания является «оккупированной страной».

Хотя он не принимал участия в недавних беспорядках, он использовал большую аудиторию в социальных сетях, чтобы разжечь их.

Как все может развиваться дальше?

Один из сценариев заключается в том, что жесткая судебная реакция даст желаемый эффект, и, возможно, с помощью дождя, беспорядки утихнут.

На предыдущем посту директора государственных обвинений Кейр Стармер, ныне премьер-министр, помог посадить в тюрьму почти 1300 человек, участвовавших в лондонских беспорядках. Судебные разбирательства уже начались.

Другой сценарий заключается в том, что беспорядки продолжатся или мутируют. Фокус может сместиться на массовые митинги или на протесты против тех, кто подвергся судебному преследованию.

Потребуется больше времени, чтобы понять, как эти беспорядки сформируют будущее правых.

Источник: economist.

Последние новости:

Летнее наступление рф провалилось: эксперты спрогнозировали, как будет идти война до конца 2024 года.

Слабая политика Шольца стала проблемой для всей Европы: эксперты назвали главные угрозы.

Скорее всего, сначала самолеты будут взлетать из Румынии, - военный эксперт о F-16.