Нападение на американские войска в Ираке может спровоцировать войну на Ближнем Востоке.

В результате атаки на авиабазу аль-Асад в Ираке были ранены по меньшей мере пять американских военнослужащих и два контрактника.

Атака могла быть единичным инцидентом, но есть признаки того, что она может быть частью более широкой эскалации в регионе.

Удар пришелся на период эскалации насилия на Ближнем Востоке.

Израиль все еще ведет свою войну в секторе Газа, и, как полагают, недавно убил политического лидера ХАМАС Исмаила Ханию и военного командира Хезболлы Фуада Шукра в Иране и Ливане соответственно.

Иран, который поддерживает и ХАМАС, и Хезболлу, обвинил Израиль в атаках и, как ожидается, примет ответные меры. Теперь неопределенность относительно того, как отреагирует Иран, повысила вероятность более масштабного конфликта в регионе.

Неясно, имел ли Иран какое-либо отношение к нападению на аль-Асада, и ни одна группа пока не взяла на себя ответственность.

Опасения по поводу войны в масштабах региона начались с нападения ХАМАС на Израиль 7 октября и усилились, поскольку региональные державы прибегли к так называемой «ракетной дипломатии» — по сути, тщательно выверенным атакам, призванным послать сигнал.

В случае с атакой на авиабазу Ваез заявил, что послание может заключаться в том, что «если [США] не смогут сдержать Израиль после того, как Иран ответит на убийство Хании в Тегеране, то на этот раз США также попадут под перекрестный огонь».

Любой ответ Ирана на убийства Хании и Шукра, вероятно, будет зависеть от того, смогут ли региональные партнеры Ирана подавить израильскую систему ПРО «Железный купол» ракетным огнем, чтобы хотя бы часть боеприпасов смогла пробиться и нанести реальный ущерб, а возможно, и жертвы.

При таком сценарии удары и контрудары, скорее всего, продолжатся, а число жертв возрастет в Иране, среди его союзных группировок, а возможно, и в Израиле.

Источник: vox.

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