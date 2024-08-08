Настало время для израильско-саудовской сделки, которая могла бы помочь положить конец войне в секторе Газа.

21 июля президент США Джо Байден выбыл из президентской гонки 2024 года, преждевременно ускорив период «хромой утки» своего пребывания у власти.

Большинство наблюдателей полагают, что он не сможет многого добиться в ближайшие месяцы.

Байден ясно дал понять, что есть один приоритет, которому он намерен следовать в оставшееся время своего пребывания в должности: прекращение войны в Газе и восстановление американского миротворчества на Ближнем Востоке.

Эти цели могут показаться нереалистичными на данный момент, особенно после недавних убийств Израилем лидеров Хезболлы и ХАМАС, на которые Иран и Хезболла пообещали ответить, что может ввергнуть регион в полномасштабную войну, которой никто не хочет.

Но пока то, что последует, похоже на прошлые раунды обмена, которые оставались сдержанными и не переросли в необузданный конфликт, предстоящий уход Байдена освобождает его для того, чтобы сосредоточиться на заключении соглашения о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, которое, вероятно, будет обусловлено окончанием войны в Газе.

Это может показаться нелогичным, но по нескольким причинам Нетаньяху нужно, чтобы американцы взяли инициативу в свои руки.

Он знает, что без американского участия он не сможет заключить сделку об освобождении заложников, которых ХАМАС все еще удерживает в Газе.

Он также понимает, что военное поражение ХАМАС не будет иметь большого значения, если группировка сможет восстановить себя, либо путем контрабанды материалов через границу Египта и Газы, либо путем отвлечения ресурсов от усилий по восстановлению в Газе.

И только Вашингтон способен выработать соглашения и механизмы для блокирования такой контрабанды и отвлечения.

Более того, он понимает, что если он хочет альтернативу правлению ХАМАС в Газе, ему нужны ключевые арабские государства — Объединенные Арабские Эмираты, Египет и, возможно, Марокко — для работы с Соединенными Штатами и другими субъектами для создания временной администрации в Газе, которая возьмет на себя ответственность за повседневное управление и безопасность.

Источник: foreignaffairs.

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