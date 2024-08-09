Под руководством премьер-министра Венгрии Виктора Орбана новая крайне правая евроскептическая группа «Патриоты Европы» стала третьим по величине блоком в Европейском парламенте .

Успех инициативы Орбана — выдающееся достижение. Венгерскому лидеру удалось реорганизовать крайне правых Европы вокруг собственного имиджа и имиджа своей партии «Фидес», которая была низведена до политического аутсайдера после выхода из правоцентристской группы Европейской народной партии в 2019 году .

Создание группы «Патриоты» демонстрирует, что Орбан гораздо менее изолирован, чем изначально предполагалось, и способен создать коалицию единомышленников, разделяющих его стратегическую цель — создание «Европы национальных государств».

Это говорит о том, что крайне правые группы в ЕС более, чем когда-либо, привержены этому видению. И они представляют собой прямой вызов более прагматичному популизму, поддерживаемому премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Орбан укрепил свой альянс с французским Национальным объединением, крупнейшей крайне правой партией на континенте, несмотря на то, что ей не удалось получить большинство на внеочередных выборах в стране.

Аналогичным образом, голландская крайне правая Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса также перешла в «Патриотов» из бывшей крайне правой группы парламента — «Идентичность и демократия» — после победы на прошлогодних выборах в Нидерландах и первого входа в коалиционное правительство.

Тем не менее, эта консолидация не изменит в полной мере баланс сил в парламенте и вряд ли окажет существенное влияние на политику ЕС — по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Центристские проевропейские партии сохранили значительное большинство в Брюсселе.

Источник: politico.

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