Последствия политики, предоставляющей россиянам и белорусам ускоренный доступ в Евросоюз, могут поставить под угрозу членство Венгрии в Шенгенской зоне.

Решение Венгрии расширить свою либеральную иммиграционную программу «национальных карт» и включить в нее россиян и белорусов вызвало осуждение со стороны Европейской народной партии и ответ со стороны Европейской комиссии.

В письме председателю совета Шарлю Мишелю глава партии ЕНП Манфред Вебер заявил, что эта схема вызывает «серьезные опасения по поводу национальной безопасности» и создает «серьезные лазейки для шпионской деятельности».

Представитель Комиссии заявил, что Брюссель свяжется с Венгрией, чтобы «прояснить сферу действия этой схемы и то, подпадает ли она под действие правил ЕС».

Ранее в этом месяце Венгрия опубликовала подробности новой системы ускоренных виз для граждан восьми стран, включая Россию и Беларусь, для въезда в Венгрию. Ранее карты были доступны только гражданам Украины и Сербии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже вызвал возмущение в странах ЕС своими внештатными усилиями посредничества в мирном соглашении о прекращении войны на Украине. Его считают самым прокремлевским лидером блока.

«Национальная карта» Будапешта позволяет ее держателям работать в Венгрии до двух лет. Схема проще, чем получение обычного разрешения на работу или деловой визы, а также позволяет воссоединиться с семьей. Через три года держатели национальной карты получают право на постоянное место жительства.

Что особенно важно, «обходя ограничения, требуемые законодательством ЕС», это облегчает держателям карт доступ к более широкой Шенгенской зоне, утверждает Вебер в своем письме.

«Отсутствие явной необходимости в таком широком и нерегулируемом механизме въезда для российских и белорусских рабочих... ставит вопросы о последствиях для Венгрии и всей Шенгенской зоны».

Источник: politico.

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