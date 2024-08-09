Прогрессивисты его любят, но кандидату в президенты придется найти способы привлечь на свою сторону умеренных

Уолз впервые баллотировался на пост в свои 40 лет, он победил в сельском округе в Миннесоте, который большинство политиков считали безнадежным.

Он первый не юрист, который оказался в списке Демократической партии с 1980 года.

Все это делает его хорошим выбором для Камалы Харрис, у которой был талантливый выбор. Короткий список, в который вошли астронавт, ставший сенатором, и два впечатляющих губернатора штатов, заставляет вас желать, чтобы демократы нашли время для настоящих праймериз.

Тем не менее, есть вопросительный знак против Уолза, который кампания Трампа уже пытается использовать.

Из этого списка он был фаворитом левых онлайн-партии и профсоюзов.

Если бы Харрис выбрала его по этой причине, это означало бы, что она сама либо является креатурой этого крыла партии, либо склонна потакать ему, либо ценит партийное единство превыше всего.

Это было бы тревожным знаком для ее кампании. Чтобы победить в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, ей нужно обратиться к избирателям, которые считают, что демократы немного слишком левые, но при этом не любят Дональда Трампа

Выбор Харрис на вершину списка изменил гонку. Согласно средним показателям опросов , кандидат от демократов теперь лидирует в общенациональном голосовании впервые с октября 2023 года.

Тем не менее, эти выборы все еще очень близки. Это небольшое общенациональное преимущество, если оно реально, вероятно, выльется в нечто, приближающееся к 50% шансам на победу в коллегии выборщиков.

Когда Трамп находится всего в одном шаге от броска монеты до следующих четырех лет, стратегия безопасности не является разумной.

Выбрав Уолза, Харрис умиротворила левых в своей партии, независимо от того, было ли это ее намерением. Это дало ей возможность продвинуться в центр. Она должна этим воспользоваться.

Источник: economist.

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