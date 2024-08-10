Министр государственных расходов Ирландии заявил, что, хотя выбор следующего лидера остается за американским народом, регион должен быть готов к любому развитию событий.
«Дональд Трамп изложил совершенно иную повестку дня в отношении уровней тарифов и торговли», — сказал Донохоу.
«Нам нужно продолжать углублять нашу собственную экономическую автономию, углублять производительность нашей экономики и силу нашей экономики здесь, в Европе, чтобы мы были в более сильной позиции, чтобы иметь дело с теми изменениями, которые могут исходить от Америки».
Эти замечания основываются на замечаниях других официальных лиц ЕС, таких как президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая заявила в начале этого года, что регион должен готовиться к «жестким решениям» в случае, если Трамп снова займет Белый дом.
Она настаивала на союзе рынков капитала как способе укрепить Европу в преддверии этого.
Опросы показывают, что ноябрьские выборы будут напряженной гонкой.
Июльский опрос Bloomberg News/Morning Consult показал, что вице президент Камала Харрис уничтожила лидерство Трампа среди избирателей в семи колеблющихся штатах, и теперь демократка лидирует с соотношением 48% к 47% — статистически ничья.
Источник: Bloomberg.
Последние новости:
Летнее наступление рф провалилось: эксперты спрогнозировали, как будет идти война до конца 2024 года.
Слабая политика Шольца стала проблемой для всей Европы: эксперты назвали главные угрозы.
Скорее всего, сначала самолеты будут взлетать из Румынии, - военный эксперт о F-16.