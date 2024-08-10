Глава Еврогруппы Паскаль Донохоу заявил, что перспектива второго президентства Дональда Трампа является стимулом для Европейского союза сделать экономику менее зависимой от США.

Министр государственных расходов Ирландии заявил, что, хотя выбор следующего лидера остается за американским народом, регион должен быть готов к любому развитию событий.

«Дональд Трамп изложил совершенно иную повестку дня в отношении уровней тарифов и торговли», — сказал Донохоу.

«Нам нужно продолжать углублять нашу собственную экономическую автономию, углублять производительность нашей экономики и силу нашей экономики здесь, в Европе, чтобы мы были в более сильной позиции, чтобы иметь дело с теми изменениями, которые могут исходить от Америки».

Эти замечания основываются на замечаниях других официальных лиц ЕС, таких как президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая заявила в начале этого года, что регион должен готовиться к «жестким решениям» в случае, если Трамп снова займет Белый дом.

Она настаивала на союзе рынков капитала как способе укрепить Европу в преддверии этого.

Опросы показывают, что ноябрьские выборы будут напряженной гонкой.

Июльский опрос Bloomberg News/Morning Consult показал, что вице президент Камала Харрис уничтожила лидерство Трампа среди избирателей в семи колеблющихся штатах, и теперь демократка лидирует с соотношением 48% к 47% — статистически ничья.

Источник: Bloomberg.

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