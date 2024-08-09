Прошло две недели после убедительной победы Кира Стармера на выборах, и у крайне правого агитатора Томми Робинсона возник вопрос.

«Сколько людей здесь проголосовало за лейбористов?» — спросил он восторженную толпу из 20–30 тысяч человек, собравшуюся на митинг в центре Лондона.

Фарадж не является другом Робинсона или крайне правых — и на самом деле долгое время хвастался , что он «сделал больше, чем кто-либо другой, для победы над крайне правыми в Британии».

В 2018 году он вышел из своей бывшей партии UKIP, заявив, что она одержима Робинсоном.

Тем не менее, его критиковали за помощь в разжигании первоначальных беспорядков в Саутпорте, где бдение за жертв было перехвачено после того, как в сети распространилась дезинформация о религиозной принадлежности и иммиграционном статусе предполагаемого нападавшего.

Фарадж задался вопросом , «не скрывается ли от нас правда» после инцидента в Саутпорте.

Представители левого политического спектра обвиняют Фараджа в снижении тональности политических дебатов в Великобритании.

«Найджел Фарадж разжигал насилие и разжигал ненависть, постоянно делая совершенно неверные заявления», — заявила Аманда Онвуемене, представитель полиции левой Партии зеленых.

«Он потратил годы на поощрение расизма и отравление наших общественных дебатов и несет значительную ответственность за ужасное насилие, которое мы наблюдали за последнюю неделю», — добавила она.

Защитив свои предыдущие комментарии, назвав их «просто задаванием вопросов» и отрицая, что он помогал разжигать беспорядки, Фарадж заявил, что осуждает «все акты политического насилия».

«Никогда за последние 30 лет я не поощрял политическое насилие… Я не имею ничего общего с какой-либо формой уличного насилия», — заявил Фарадж.

Один депутат от Лейбористской партии, занимающий место со значительным присутствием реформистов, которому также разрешили говорить анонимно, согласился, что у них «нет сомнений», что Фарадж попытается извлечь выгоду из волны антииммигрантских настроений.

Он отметил, что у партии «нет инфраструктуры на местном уровне», чтобы заручиться поддержкой путем агитации или регистрации членов в районах, охваченных беспорядками.

Источник: politico.

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