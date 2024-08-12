НАТО вернулось, вернувшись к своим корням времен холодной войны, сдерживая россиян, принимая новых членов и наблюдая значительное увеличение европейских оборонных расходов.
Ничего преобразующего не было объявлено, но и споров было не так много, что позволило сосредоточиться на праздновании 75-летия НАТО.
Проблема в том, что Соединенные Штаты после окончания холодной войны не хотели, чтобы Европа действовала как Европа.
Они не хотели европейского столпа. Соединенные Штаты хотели больше расходов на оборону, чтобы быть уверенными, но в целях содействия альянсу, в котором доминируют США.
Что должно быть очевидно, особенно сейчас, когда Европа действительно тратит гораздо больше на оборону — в общей сложности 300 миллиардов долларов — так это то, что зависимость от Соединенных Штатов в конечном итоге не является проблемой расходов.
Поскольку ни одна европейская страна не может играть ту роль, которую Соединенные Штаты играют в альянсе, единственный способ для Европы уменьшить свою зависимость — это больше действовать как Европа .
Соединенные Штаты упустили из виду свою основную цель создания НАТО 75 лет назад: не просто защитить Европу, но и построить новую Европу по ее образу.
Таким образом, текущий момент представляет собой уникальную возможность не только сделать альянс более сильным и устойчивым, но и преобразовать Европу.
НАТО было великим посредником европейской интеграции, защищая Европу от внешних угроз, позволяя ей интегрироваться внутренне.
Но, в значительной степени отгородив оборону как сектор, недоступный для Европейского союза, Соединенные Штаты и НАТО лишили Европейский союз топлива, которое исторически служило движущей силой формирования государств.
Что делает саммит НАТО этим летом с таким упущенным шансом, так это то, что администрация Байдена наблюдала за резкой трансформацией отношений США и ЕС.
Источник: warontherocks.
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