Учитывая центральную роль Америки в европейской безопасности, Европа вряд ли будет действовать, если Вашингтон не укажет путь.

НАТО вернулось, вернувшись к своим корням времен холодной войны, сдерживая россиян, принимая новых членов и наблюдая значительное увеличение европейских оборонных расходов.

Ничего преобразующего не было объявлено, но и споров было не так много, что позволило сосредоточиться на праздновании 75-летия НАТО.

Проблема в том, что Соединенные Штаты после окончания холодной войны не хотели, чтобы Европа действовала как Европа.

Они не хотели европейского столпа. Соединенные Штаты хотели больше расходов на оборону, чтобы быть уверенными, но в целях содействия альянсу, в котором доминируют США.

Что должно быть очевидно, особенно сейчас, когда Европа действительно тратит гораздо больше на оборону — в общей сложности 300 миллиардов долларов — так это то, что зависимость от Соединенных Штатов в конечном итоге не является проблемой расходов.

Поскольку ни одна европейская страна не может играть ту роль, которую Соединенные Штаты играют в альянсе, единственный способ для Европы уменьшить свою зависимость — это больше действовать как Европа .

Соединенные Штаты упустили из виду свою основную цель создания НАТО 75 лет назад: не просто защитить Европу, но и построить новую Европу по ее образу.

Таким образом, текущий момент представляет собой уникальную возможность не только сделать альянс более сильным и устойчивым, но и преобразовать Европу.

НАТО было великим посредником европейской интеграции, защищая Европу от внешних угроз, позволяя ей интегрироваться внутренне.

Но, в значительной степени отгородив оборону как сектор, недоступный для Европейского союза, Соединенные Штаты и НАТО лишили Европейский союз топлива, которое исторически служило движущей силой формирования государств.

Что делает саммит НАТО этим летом с таким упущенным шансом, так это то, что администрация Байдена наблюдала за резкой трансформацией отношений США и ЕС.

Источник: warontherocks.

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