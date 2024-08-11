Комментарий о «кровавой бане», на который ссылается Байден, был высказан на митинге Трампа в этом году и, в контексте, по-видимому, относился к теоретическому экономическому ущербу от невозвращения Трампа в Белый дом.

«Если [Дональд] Трамп проиграет, я вообще не уверен», что произойдет мирная передача власти, сказал Байден.

«Он говорит серьезно. Мы не воспринимаем его всерьез. Он говорит серьезно, все эти слова о том, что «если мы проиграем, будет кровавая бойня, выборы придется украсть».

Но последняя часть комментария Байдена о том, что Трамп, вероятно, сформулирует любые потери как функцию незаконности, несомненно, попадает в точку.

Это то, что он сделал в 2020 году, как вы, несомненно, знаете, и две трети республиканцев по-прежнему говорят социологам , что, по их мнению, победа Байдена в том году была каким-то образом нелегитимной.

Более трети республиканцев говорят, что есть веские доказательства того, что Байден не победил, которых — несмотря на четыре года лихорадочных поисков — нет.

Неясно, есть ли способ гарантировать, что сторонники Трампа смирятся с поражением и на этот раз.

Это более вероятный результат, чем месяц назад. Решение Байдена отойти в сторону в пользу вице-президента Камалы Харрис кардинально изменило расстановку сил.

Республиканский социолог Фрэнк Ланц заявил во время интервью, что, по его мнению, Харрис победит, если бы выборы состоялись сегодня. Прогноз аналитика Нейта Сильвера теперь дает Харрис преимущество в два пункта .

Вполне возможно, что Трамп победит на ноябрьских выборах, и в этом случае этот вопрос спорный. Но также возможно — более вероятно, чем месяц назад — что он проиграет.

Вероятность того, что Трамп сможет захватить власть в случае такого проигрыша, невелики. Но, как мы увидели в январе 2021 года, это не единственное возможное негативное последствие того, что его сторонники без доказательств думают, что выборы были украдены.

Источник: washingtonpost.

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