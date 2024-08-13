Турция подала официальную заявку на присоединение к делу Южной Африки о геноциде против Израиля в Международном суде ООН (МС), что усиливает международное давление на правительство Израиля с целью прекращения зверств в секторе Газа.
Турецкая делегация, в состав которой входит посол Анкары в Гааге Сельчук Унал, официально подала запрос в среду, сообщило информационное агентство Anadolu.
Турция стала седьмой страной, официально стремящейся присоединиться к делу в высшем суде ООН после Колумбии, Никарагуа, Испании, Ливии, Палестины и Мексики.
Синем Косеоглу из Al Jazeera, ведущая репортаж из Стамбула, заявила, что запрос Турции усилит обвинения против Израиля.
«Когда в подобных делах участвует больше сторон, доказательства против преступника становятся более убедительными», — сказал Косеоглу.
В своем заявлении в Telegram палестинская группа сопротивления ХАМАС приветствовала решение Турции, назвав этот шаг подтверждением поддержки турецким народом дела палестинцев.
ХАМАС призвал все страны мира «предпринять немедленные шаги» для присоединения к делу Международного суда и «работать над формированием единого фронта» для прекращения оккупации палестинских территорий.
«Уже некоторое время к данному человеку нельзя относиться серьезно», — говорится в заявлении, в котором добавляется, что Анкара «продолжит оказывать палестинцам самую решительную поддержку».
Источник: aljazeera.
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