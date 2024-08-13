Анкара заявляет, что «совесть человечества и международное право заставят израильских чиновников ответить» за зверства против палестинцев.

Турция подала официальную заявку на присоединение к делу Южной Африки о геноциде против Израиля в Международном суде ООН (МС), что усиливает международное давление на правительство Израиля с целью прекращения зверств в секторе Газа.

Турецкая делегация, в состав которой входит посол Анкары в Гааге Сельчук Унал, официально подала запрос в среду, сообщило информационное агентство Anadolu.

Турция стала седьмой страной, официально стремящейся присоединиться к делу в высшем суде ООН после Колумбии, Никарагуа, Испании, Ливии, Палестины и Мексики.

Синем Косеоглу из Al Jazeera, ведущая репортаж из Стамбула, заявила, что запрос Турции усилит обвинения против Израиля.

«Когда в подобных делах участвует больше сторон, доказательства против преступника становятся более убедительными», — сказал Косеоглу.

В своем заявлении в Telegram палестинская группа сопротивления ХАМАС приветствовала решение Турции, назвав этот шаг подтверждением поддержки турецким народом дела палестинцев.

ХАМАС призвал все страны мира «предпринять немедленные шаги» для присоединения к делу Международного суда и «работать над формированием единого фронта» для прекращения оккупации палестинских территорий.

«Уже некоторое время к данному человеку нельзя относиться серьезно», — говорится в заявлении, в котором добавляется, что Анкара «продолжит оказывать палестинцам самую решительную поддержку».

Источник: aljazeera.

Последние новости:

Летнее наступление рф провалилось: эксперты спрогнозировали, как будет идти война до конца 2024 года.

Слабая политика Шольца стала проблемой для всей Европы: эксперты назвали главные угрозы.

Скорее всего, сначала самолеты будут взлетать из Румынии, - военный эксперт о F-16.