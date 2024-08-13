Их спортсмены не смогли вынести российский флаг из-за продолжающейся агрессии России против Украины.
Поэтому Кремль клевещет на Парижские игры и все, что с ними связано.
Прокремлевские комментаторы нападают на алжирскую боксершу Иман Хелиф, утверждая без доказательств , что она мужчина.
Кремль также пробовал другие способы дискредитации парижских игр с помощью дезинформационных нарративов. Общим знаменателем было участие в бесстыдном поливание грязью.
Первая большая история состояла из пророссийских комментаторов, жалующихся на то, что отсутствие России на Олимпиаде в Париже не может иметь ничего общего с полномасштабным вторжением Кремля в Украину.
Вместо этого российские спортсмены не могли соревноваться под российским флагом, потому что ЕС и некоторые европейские страны являются нацистскими и русофобскими. И снова задиристый Кремль пытался изобразить себя жертвой.
Вторая версия отходит от простых жалоб и переходит к гораздо более нелепым заявлениям.
По сути, прокремлевские комментаторы и СМИ утверждают, что сам Сатана участвует в играх в Париже, выигрывая все золотые медали, а обычные виновники дают ему самые высокие баллы.
В этом случае прокремлевская гомофобия и откровенный антисемитизм обходят стороной все пустые разговоры о русофобии.
Источник: euvsdisinfo.
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