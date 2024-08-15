Стремясь не поднимать вопрос Украины в ходе предвыборной кампании, команда Байдена позволила Трампу формировать риторику вокруг любого будущего мирного соглашения.

Многие на стороне демократов утверждают, что в политике Байдена в отношении Украины нет ничего принципиально неправильного.

Напротив, его советники и сторонники объясняют, что он остался верен своей изначально заявленной цели поддерживать Украину столько, сколько потребуется, избегая при этом прямого конфликта с Россией.

Однако верность стратегии не гарантирует ее успеха. И хотя Байдену удалось возглавить широкую международную коалицию в поддержку Украины, глядя на ситуацию на поле боя, пределы этого осторожного подхода теперь становятся очевидными — несмотря на вторжение через границу в Россию, Киев теряет позиции, как в прямом, так и в переносном смысле.

Таким образом, продолжение балансирования Байдена означает, что приближается точка провала, либо до, либо после болезненного мирного соглашения с Россией, которая по-прежнему стремится подорвать суверенную и независимую Украину.

Еще одним неоптимальным результатом осторожной доктрины Байдена является то, что политика США в отношении Украины все больше диктуется лагерем бывшего президента США Дональда Трампа.

Итак, теперь, когда выдвижение Харрис обеспечено, демократы должны восстановить свой контроль над политикой Америки в отношении Украины, которая, если она хочет добиться успеха, должна ясно дать понять, что эта война может быть доведена до благоприятного конца только с помощью силы.

Харрис необходимо продемонстрировать свою готовность снять оставшиеся ограничения на использование поставляемого Западом дальнобойного оружия против военных целей на территории России, а также ограничения на размещение инструкторов стран НАТО в Украине.

Источник: politico.

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