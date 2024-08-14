Физически голос Трампа даже казался немного не тем во время его разговора с Маском.

События развивались так быстро, что, возможно, впервые с тех пор, как он действительно вошел в политическую сферу, Трамп пытается вернуть себе всеобщее внимание, доходя до того, что склоняется к некоторым действительно безумным идеям, таким как тайный план Байдена по свержению Харрис ради выдвижения.

«Мы никогда не получаем признания», — сказал Трамп во время двухчасовой сессии, в которой не было той изюминки, которая была отличительной чертой его митингов, которые до недавнего времени были самым большим приманкой в ​​политике.

Теперь эта честь достается Харрис и ее напарнику Тиму Уолзу, которые обнулили гонку и обогнали превосходство Трампа в пресловутой политической "кассе".

Судьба Трампа теперь кажется такой же слабой, какой она была, когда он проснулся в день выборов 2016 года, ожидая поражения . И обычно самоуверенный Трамп явно не знает, как это исправить.

Трамп обнаруживает, что возвращается к своим повторяющимся темам о том, что иммигранты, приезжающие в Соединенные Штаты, приносят «заразные болезни» и преступность , в настоящее время их общее число составляет 20 миллионов и может вырасти до 60 миллионов, если победит Харрис, и их выгружают из тюрем, исправительных учреждений и психиатрических больниц. (Ничто из этого не соответствует действительности.)

Он подчеркнул «преступников, по сравнению с которыми наши преступники выглядят хорошими людьми». И он продолжал продвигать свои опровергнутые утверждения о том, что Харрис в одиночку могла бы в одностороннем порядке закрыть границу.

Источник: time.

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