Лагерь кандидата от республиканцев спешит связать своего нового оппонента с предполагаемыми неудачами Байдена, прежде чем Харрис получит шанс определиться.

Избиратели продолжают говорить социологам, что их экономическая незащищенность — самая большая проблема на выборах США 2024 года.

Поэтому обеим партиям наносит удар тот факт, что ни один из их кандидатов пока не нашел решительного способа развеять эти страхи.

Но оба кандидата предпримут новые попытки убедить американцев, что они могут обеспечить процветание в течение следующих трех дней. Бывший президент Дональд Трамп попытается выступить против роли Камалы Харрис в экономике Байдена.

Харрис до сих пор говорила только в самых общих чертах о том, как она снизит цены и убедит американцев, что сравнительно здоровая экономика готова им помочь.

Вице-президент находится на волне эйфории в своей партии и стерла дефицит опросов Байдена против Трампа. Но ей все еще предстоит пройти коварный путь.

Тот, кто наконец сможет сформулировать эффективное экономическое послание, может победить в Белом доме.

Избиратели, ищущие большей ясности в экономике, могут начать получать ответы на этой неделе, поскольку динамика преобразованной кампании заставляет Трампа и Харрис быть конкретными.

В отличие от Дональда Трампа, я всегда буду ставить на первое место интересы среднего класса и работающих семей».

Эта эмпатия с долей популизма может помочь Харрис смягчить преимущество Трампа по самому важному вопросу выборов — особенно в жизненно важных штатах Blue Wall: Пенсильвании, Мичигане и Висконсине.

Источник: CNN.