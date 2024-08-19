Аналитики говорят, что китайские исследовательские суда в Индийском океане поднимут тревогу, но Нью-Дели вряд ли пойдет на эскалацию, если не почувствует угрозы

По данным из открытых источников, на этой неделе в Индийском океане работали три китайских научно-исследовательских судна, что является последним признаком того, что Пекин намерен расширить свои научные экскурсии в море.

Хотя Пекин настаивает на том, что эти рейсы предназначены для научно-исследовательских целей, наблюдатели предупреждают, что региональные державы, такие как Индия, могут испытывать все большую обеспокоенность по поводу размытости границ между военными и гражданскими технологиями Китая , хотя они и говорят, что открытая конфронтация маловероятна.

Согласно последним данным сайта отслеживания MarineTraffic, научно-исследовательское судно Zhongshan Daxue в среду приблизилось к восточной окраине Индийского океана недалеко от индонезийского острова Суматра, в то время как судно Xiang Yang Hong 03 находилось недалеко от Бенгальского залива.

Yuan Wang 7, член китайского космического флота поддержки, был замечен в среду направляющимся к восточному побережью Африки. Корабль оснащен передовыми датчиками и коммуникационным оборудованием.

Примечательно, что это был первый случай, когда крупнейшее и самое передовое в стране океанографическое исследовательское судно Zhongshan Daxue было замечено патрулирующим в регионе.

Судно водоизмещением 6800 тонн было введено в эксплуатацию в 2021 году и совершило свой первый рейс в Южно- Китайском море в прошлом году.

По данным недавнего доклада Центра стратегических и международных исследований, аналитического центра со штаб-квартирой в Вашингтоне, Китай построил один из крупнейших в мире флотов гражданских исследовательских судов: в настоящее время в эксплуатации находятся 64 судна.

За последние десятилетия Китай значительно расширил свое присутствие в Индийском океане, в основном за счет экономической деятельности и научных исследований, в чем Индия видит угрозу.

Источник: scmp.

Последние новости:

Летнее наступление рф провалилось: эксперты спрогнозировали, как будет идти война до конца 2024 года.

Слабая политика Шольца стала проблемой для всей Европы: эксперты назвали главные угрозы.

Скорее всего, сначала самолеты будут взлетать из Румынии, - военный эксперт о F-16.