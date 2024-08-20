Третью мировую войну нельзя исключать, и выживание человеческой расы может даже оказаться под угрозой.

Вот что большинство американцев, возможно, удивятся, услышав: военные стратеги в Соединенных Штатах считают Китай главной военной проблемой страны — с явной возможностью крупной войны между США и Китаем в ближайшие годы.

Это ужасающая перспектива. Эти две страны являются двумя крупнейшими экономическими и военными державами мира, обе вооружены ядерным оружием, каждая из них вносит от 15% до 20% в мировой валовой внутренний продукт, и каждая зависит от другой в своем процветании, учитывая глубину и широту их экономических отношений.

Однако, если они начнут войну, глобальное процветание вскоре может стать наименьшей из наших забот.

Американские военные стратеги, как правило, в среднем немного слишком воинственны в отношении Китая, страны, которую некоторые называют частью «новой оси зла», в которую также входят Россия, Северная Корея и Иран.

Китай — это более сложный случай, вытащивший сотни миллионов людей из нищеты за последние десятилетия, сделавший многое для экономического роста во всем мире в целом и демонстрирующий определенное отвращение к военному риску.

Описываются три варианта возможного начала войны между Китайской Народной Республикой и Соединенными Штатами (и некоторыми их союзниками):

Из-за спорных островов и вод в западной части Тихого океана. После попытки Китая вторгнуться и завоевать Тайвань, государство с населением 23 миллиона человек, которое Пекин считает мятежной провинцией, США приняли решение прийти на помощь Тайваню. При более ограниченном использовании китайской силы против Тайваня, скорее всего, включающем в себя своего рода блокаду острова в попытке задушить его и принудить к капитуляции и воссоединению.

Источник: brookings.

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