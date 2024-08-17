Когда Путин напал на Украину, он думал, что вскоре установит марионеточный режим в Киеве.

Теперь Путин обнаружил, что украинцы фактически захватили 80 деревень внутри самой России и создали военную администрацию в российском городе Суджа.

Об этом сообщил Борис Джонсон в своей статье для таблоида Daily Mail.

"Этот молниеносный рывок в Курскую область напоминает нам о ключевой правде всей войны: с самого начала мы всегда недооценивали украинцев. Мы недооценили их дар неожиданности, то, как они безжалостно держали в секрете свой последний план. Мы недооценили их смелость – их готовность сделать то, что люди считали невозможным", - написал Джонсон.

Джонсон добавил, что когда речь заходит о поддержке Великобританией украинцев, премьер-министру-лейбористу сэру Киру Стармеру пора прекратить ходить вокруг да около.

"Мы все понимаем, почему Курская операция тактически блестяща. Захватив и затем защитив кусок российской территории, украинцы представляют собой мрачный стратегический вызов для Путина", - считает Джонсон.

Поэтому Путину, вероятно, придется перебрасывать войска из других мест, и украинцы, естественно, надеются, что это ослабит напряжение в Донбассе.

Россияне используют огромные планирующие авиабомбы для уничтожения украинских позиций и единственный способ остановить их, считает Джонсон — это ударить по авиабазам, используемым этими российскими самолетами.

Единственный способ ударить по этим базам — использовать западный комплект, который у них уже есть.

"У украинцев есть система ATACMS из США, у них есть противобункерные ракеты Storm Shadow из Великобритании. Чего у них нет, так это разрешений, необходимых для использования этих ракет против своих мучителей", - заявил Борис Джонсон.

Источник: Daily Mail.

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