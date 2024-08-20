Сегодняшняя Республиканская партия — это то, что политологи называют «персоналистской» партией: она строится вокруг личности, а не повестки дня или коалиции, партию возглавляет невестка Трампа Лара Трамп.
Диссиденты, такие как Лиз Чейни, Крис Кристи, Адам Кинзингер и даже бывший вице-президент Майк Пенс, были изгнаны.
Демократическая партия показала себя всем, чем угодно, но только не персоналистской партией.
Ее съезд на этой неделе отразит исторический коллективный акт: мобилизацию партии, чтобы убедить своего лидера Джо Байдена уйти в отставку.
В основе Республиканской партии лежит противоречие, которого нет в основе Демократической партии. Демократы едины в своей вере в то, что правительство может и должно действовать от имени общественности.
Современная Республиканская партия, напротив, построена на ненависти к правительству.
Фракция трампистов больше сосредоточена на очистке государственных учреждений от нелояльных.
У демократов есть свои идеологические противоречия. Но победа Трампа превратила демократов в безжалостно прагматичную партию. Именно этот прагматизм привел их к тому, что они в конечном итоге выдвинули Джо Байдена в 2020 году. Именно этот прагматизм заставил их отказаться от него в 2024 году.
«Ничто, ничто не может помешать спасению нашей демократии, включая личные амбиции», — сказал он, когда отказался от участия в выборах.
Попробуйте представить, как Трамп отказывается от выдвижения, говоря, что его личные амбиции должны быть вторичны по отношению к успеху его партии на выборах.
Источник: nytimes.
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