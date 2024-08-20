Многие из тех же политиков, которые сейчас публично поддерживают Трампа, втайне его боятся.

Сегодняшняя Республиканская партия — это то, что политологи называют «персоналистской» партией: она строится вокруг личности, а не повестки дня или коалиции, партию возглавляет невестка Трампа Лара Трамп.

Диссиденты, такие как Лиз Чейни, Крис Кристи, Адам Кинзингер и даже бывший вице-президент Майк Пенс, были изгнаны.

Демократическая партия показала себя всем, чем угодно, но только не персоналистской партией.

Ее съезд на этой неделе отразит исторический коллективный акт: мобилизацию партии, чтобы убедить своего лидера Джо Байдена уйти в отставку.

В основе Республиканской партии лежит противоречие, которого нет в основе Демократической партии. Демократы едины в своей вере в то, что правительство может и должно действовать от имени общественности.

Современная Республиканская партия, напротив, построена на ненависти к правительству.

Фракция трампистов больше сосредоточена на очистке государственных учреждений от нелояльных.

У демократов есть свои идеологические противоречия. Но победа Трампа превратила демократов в безжалостно прагматичную партию. Именно этот прагматизм привел их к тому, что они в конечном итоге выдвинули Джо Байдена в 2020 году. Именно этот прагматизм заставил их отказаться от него в 2024 году.

«Ничто, ничто не может помешать спасению нашей демократии, включая личные амбиции», — сказал он, когда отказался от участия в выборах.

Попробуйте представить, как Трамп отказывается от выдвижения, говоря, что его личные амбиции должны быть вторичны по отношению к успеху его партии на выборах.

Источник: nytimes.

Последние новости:

Летнее наступление рф провалилось: эксперты спрогнозировали, как будет идти война до конца 2024 года.

Слабая политика Шольца стала проблемой для всей Европы: эксперты назвали главные угрозы.

Скорее всего, сначала самолеты будут взлетать из Румынии, - военный эксперт о F-16.