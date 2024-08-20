Начало президентской кампании вице-президента Камалы Харрис не включало никаких официальных интервью и только несколько очень коротких бесед с журналистами.

Журналисты начали жаловаться на это, и бывший президент Дональд Трамп справедливо указал, что он отвечает на гораздо больше вопросов, чем его оппонент.

Харрис совершает ошибку. Ей следует давать интервью и проводить другие мероприятия с журналистами, признавая их важную роль в демократии. В частности, ей следует общаться с журналистами, которые специализируются на освещении политики.

Между политиками и журналистами всегда существовала напряженность. Кандидаты хотят придерживаться своих запланированных мероприятий и речей; репортеры хотят задавать вопросы, которые сообщают последние новости и отвлекают политиков от их тем для разговора. Но кое-что изменилось.

Еще один сдвиг — это упадок местных новостей, особенно газет.

Также возросла напряженность между демократами и СМИ. Раньше прессу критиковали в основном республиканцы. Теперь X и Bluesky полны либералов, нападающих на основные новостные агентства.

Многие либералы утверждают, что в 2016 году средства массовой информации чрезмерно освещали использование Хиллари Клинтон неправительственного сервера электронной почты, что помогло Трампу победить и тем самым создало демократический кризис, в котором Америка все еще находится.

Харрис и ее советники могут сказать, что им не нужно общаться с журналистами, чтобы достучаться до избирателей, и искренне полагают, что журналисты будут использовать интервью и пресс-конференции скорее для того, чтобы доказать, что они не на стороне нее и других демократов, чем для того, чтобы задавать вопросы, актуальные для американской общественности.

Эти две вещи, вероятно, верны. Ей все равно следует больше общаться с журналистами. Президентская кампания — это общенациональный разговор о состоянии страны. Кандидат, произносящий одну и ту же речь снова и снова, — это монолог, а не разговор.

Харрис не отвечает на вопросы избирателей на своих мероприятиях в ходе предвыборной кампании или на других форумах.

Но отвечать на вопросы журналистов особенно важно.

Источник: washingtonpost.

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