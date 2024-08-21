Для демократов страх перед "спойлером" третьей стороны становится все более серьезным.

С усилением президентских кампаний несколько таких кандидатов столкнулись с отвлечением на судебные иски, которые пытаются помешать им участвовать в выборах в некоторых штатах.

В последние дни группа, связанная с демократами, оспорила право Роберта Ф. Кеннеди-младшего быть в избирательном бюллетене в Пенсильвании, Нью-Йорке и Иллинойсе, надеясь помешать своеобразному независимому кандидату.

Для демократов страх перед «спойлером» третьей стороны становится все более серьезным, особенно в шести или семи колеблющихся штатах, которые определят исход выборов.

Предположение о том, что кандидаты от третьей партии наносят вред демократам, может быть уже неверным.

Опрос, проведенный YouGov в период с конца мая по начало июля, когда Байден был предполагаемым кандидатом от Демократической партии, показал, что Кеннеди набирает 3,8% голосов избирателей, которые заявили, что поддерживают Байдена в 2020 году.

Но в опросе YouGov с тех пор, как Харрис стала кандидатом от Демократической партии, это число сократилось более чем вдвое. Кеннеди теперь набирает большую долю голосов избирателей Трампа в 2020 году, чем избирателей Байдена.

Исторически опросы имели тенденцию преувеличивать силу третьих партий. Возможно, респонденты используют возможности третьих партий, чтобы выразить недовольство своей собственной партией.

Это может помочь объяснить, почему многие избиратели вернулись к демократам с тех пор, как Харрис стала кандидатом.

Источник: economist.

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