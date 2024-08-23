Опрос за опросом показывают, что многие американцы считают стоимость жизни своей главной заботой .

Харрис начинает с отставания, занимая пост вице-президента в то время, когда инфляция взлетела до четырехдесятилетнего максимума.

Вместо того чтобы замалчивать эту уродливую реальность, она пытается противостоять ей.

«Снижение расходов для американских семей» является центральным элементом ее экономической повестки дня, сообщение, которое она, вероятно, снова выскажет 22 августа в речи на Национальном съезде Демократической партии.

Но то, что ее стратегия понятна, не делает ее разумной. Ее предписания рискуют завести Америку еще дальше по пути саморазрушительной экономической политики.

Вина за эту траекторию, безусловно, лежит не только на Харрис: многие другие демократы и республиканцы, начиная с Дональда Трампа, уже продвигаются в этом направлении, хотя и с другими акцентами.

Тем не менее, план Харрис по стоимости жизни может открыть новую фазу в тревожной одиссее. Она нацеливается на четыре категории расходов: жилье; продукты питания; медицина; и налоги.

Хотя некоторые из ее идей хороши и полезны, многие другие в конечном итоге будут давить на рост и приводить к росту цен — полная противоположность их предполагаемому эффекту.

Действительно, одно из лучших слов, которое можно сказать об экономической программе Харрис, заключается в том, что она, вероятно, будет менее разрушительной, чем у Трампа.

Она явно против повышения тарифов, обещанного ее оппонентом. Многие из ее предложений сводятся к корректировке существующей политики, а не к тотальной перестройке экономической системы Америки, и имеют мало шансов на законодательный успех.

Трамп, напротив, может использовать полномочия президента, чтобы наложить всеобъемлющие тарифы на весь импорт в Америку, центральный пункт его экономической программы — и тот, который Харрис справедливо критиковала как замаскированный налог с продаж.

Источник: economist.

Последние новости:

Летнее наступление рф провалилось: эксперты спрогнозировали, как будет идти война до конца 2024 года.

Слабая политика Шольца стала проблемой для всей Европы: эксперты назвали главные угрозы.

Скорее всего, сначала самолеты будут взлетать из Румынии, - военный эксперт о F-16.