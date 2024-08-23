С тех пор, как Харрис стала кандидатом в президенты от Демократической партии, многое в подходе кампании к победе над Трампом изменилось.

Однако эволюция риторики является одной из самых значимых, поскольку она переопределяет ставки в гонке и дает демократам новый боевой клич, который, по словам политических деятелей, с гораздо большей вероятностью найдет отклик у избирателей.

Там, где Байден зловеще предупреждал, что Трамп представляет собой фундаментальную опасность для будущего конституционной республики Америки, Харрис склонилась к термину, который лучше соответствует более оптимистичному и оптимистичному тону, который она стремилась задать.

Его также можно применить к ряду вопросов с более ощутимым влиянием на повседневную жизнь людей, включая аборты , образование, контроль над оружием и экономику.

Байден считал, что призыв защищать демократию побудит избирателей выбрать его, а не Трампа, как они сделали в 2020 году. Это послание также сыграло важную роль в успехе демократов на промежуточных выборах 2022 года, когда они дали отпор кандидатам-республиканцам в ключевых штатах, которые повторяли ложь Трампа, отрицая результаты гонки 2020 года.

Но в преддверии ухода Байдена в июле опросы показали, что он значительно отстает, а послание демократии не прорезается.

Представитель кампании Трампа Стивен Чунг заявил, что кампания Харрис не предложила «никаких решений или политических идей для исправления проблем, с которыми сталкивается Америка сегодня. Все, что у них есть, — это бессмысленные лозунги и приятные банальности, лишенные содержания и, в конечном счете, реальности».

Трамп, который сказал, что станет диктатором с «первого дня», неоднократно утверждал, что он является истинным защитником демократии, поскольку он борется с преследованиями, которые равносильны «вмешательству в выборы».

Источник: washingtonpost.

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