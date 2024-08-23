На протяжении более четырех лет под руководством президента Байдена партия создавала образ Трампа как величайшей угрозы.

Затем на съезде Демократической партии в Чикаго, в понедельник и снова во вторник, лидеры партии, старые и новые, попробовали новый подход. Они высмеивали своего врага, неустанно, беспощадно и почти всегда с хорошим смехом.

Похоже, этот сдвиг был призван сосредоточить внимание на одной из самых известных уязвимых сторон Трампа: если есть что-то, чего он не может допустить, так это того, чтобы его не воспринимали всерьез.

Во вторник Мишель Обама, бывшая первая леди, которая однажды заявила:

«Когда они опускаются, мы поднимаемся», взяла паяльную лампу в руки Трампа, обрушившись на него с критикой недавней одержимости Республиканской партии позитивной дискриминацией и ее последним воплощением — разнообразием, равенством и инклюзивностью.

В руках Обамы именно Трамп, сын богатого застройщика, получил возможность «проваливаться вперед» посредством «позитивной дискриминации поколенческого богатства».

«Если мы видим перед собой гору, мы не ожидаем, что там будет эскалатор, который доставит нас на вершину», — сказала она, позволив аудитории вспомнить золотой эскалатор Трампа в его башне на Манхэттене.

Обама, похоже, наслаждалась моментом.

Но гвоздь программы нанес ее муж, высмеяв «78-летнего миллиардера, который не перестает ныть о своих проблемах с тех пор, как девять лет назад спустился на своем золотом эскалаторе».

Источник: nytimes.

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