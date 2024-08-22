Аналитики говорят, что Зеленский вряд ли поднимет тему встречи Моди с Путиным — по крайней мере, публично.

Официальные лица Индии и Украины заявили, что визит будет направлен на укрепление экономических связей и сотрудничества в области обороны, науки и технологий.

Однако аналитики говорят, что визит может быть также попыткой заставить Индию занять более нейтральную позицию после того, что было расценено как склонность к России , учитывая недавний визит Моди в Москву, исторические отношения его страны с Россией времен холодной войны и избегание Нью-Дели прямой критики России за ее вторжение на Украину.

Почему Моди посещает Украину?

Знаменательный визит Моди — первый визит премьер-министра Индии в Украину с тех пор, как страна установила дипломатические отношения с Украиной более 30 лет назад. Он прибудет в Киев после двухдневного визита в Польшу.

Аналитики говорят, что выбор времени поездки направлен на то, чтобы смягчить последствия визита индийского лидера в Россию 8-9 июля.

Объем двусторонней торговли между Индией и Украиной намного ниже и до вторжения составлял около 3 миллиардов долларов, однако с тех пор Моди и Зеленский взаимодействовали в кулуарах мировых событий, а министр иностранных дел Украины также посетил Нью-Дели в начале этого года.

После вторжения Индия также предоставила Украине несколько партий гуманитарной помощи.

Источник: independent.

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