Официальные лица Индии и Украины заявили, что визит будет направлен на укрепление экономических связей и сотрудничества в области обороны, науки и технологий.
Однако аналитики говорят, что визит может быть также попыткой заставить Индию занять более нейтральную позицию после того, что было расценено как склонность к России , учитывая недавний визит Моди в Москву, исторические отношения его страны с Россией времен холодной войны и избегание Нью-Дели прямой критики России за ее вторжение на Украину.
Почему Моди посещает Украину?
Знаменательный визит Моди — первый визит премьер-министра Индии в Украину с тех пор, как страна установила дипломатические отношения с Украиной более 30 лет назад. Он прибудет в Киев после двухдневного визита в Польшу.
Аналитики говорят, что выбор времени поездки направлен на то, чтобы смягчить последствия визита индийского лидера в Россию 8-9 июля.
Объем двусторонней торговли между Индией и Украиной намного ниже и до вторжения составлял около 3 миллиардов долларов, однако с тех пор Моди и Зеленский взаимодействовали в кулуарах мировых событий, а министр иностранных дел Украины также посетил Нью-Дели в начале этого года.
После вторжения Индия также предоставила Украине несколько партий гуманитарной помощи.
Источник: independent.
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