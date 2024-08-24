Харрис зарегистрировала рост в широком спектре демографических категорий, но улучшение было особенно заметно среди молодых избирателей, небелых избирателей и женщин-избирателей.

В совокупности цифры говорят о том, что обмен Харрис в значительной степени восстановил ослабевшую демократическую коалицию, восстановил имидж партии в президентском плане среди независимых и отбросил выборы назад к жеребьевке, как минимум.

Короче говоря, ей удалось сделать то, о чем каждый кандидат может только мечтать: апеллировать к своей базе, не отпугивая колеблющихся избирателей.

Возможно, самым поразительным событием в результатах опросов Байдена в 2024 году стало его ужасное положение среди молодых избирателей.

Барак Обама, Клинтон и даже Байден получили более 60 процентов голосов молодежи во время своих президентских гонок.

Но результаты Байдена в этом году были худшими среди всех кандидатов-демократов со времен Эла Гора (который выиграл у молодых избирателей всего на два пункта в 2000 году) , и опросы показали, что его преимущество среди этой группы было фактически уничтожено.

Это не было совсем уж удивительно — Байден уже был старейшим президентом в истории, и в возрасте 82 лет был бы старейшим кандидатом, когда-либо выдвинутым любой крупной политической партией.

Возможно, наиболее упускаемым из виду — и тем не менее решающим — фактором, сыгравшим роль в росте популярности Харрис, является то, что ей удалось выполнить то, что традиционно является самой сложной задачей для большинства кандидатов: активизировать свою базу, одновременно добиваясь успеха среди независимых избирателей.

Самым показательным показателем возросшего энтузиазма базы является то, что Харрис быстро консолидировала демократов вокруг себя.

Истончик: politico.

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