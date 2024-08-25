Независимо от того, победит Трамп или проиграет, континенту нужна новая стратегия в отношении Соединенных Штатов.

В своей речи в Мюнхене в феврале вице-президент США Камала Харрис подтвердила, что приверженность Вашингтона своим союзникам по НАТО «непоколебима».

Теперь, будучи кандидатом в президенты от Демократической партии, Харрис, как ожидается, сохранит поддержку президента Джо Байдена в отношении Украины и тесные связи с европейскими партнерами, если она станет его преемницей на высшем посту.

Тем временем, ее соперник-республиканец Дональд Трамп заявил в феврале, что Россия может делать «все, что захочет» с членами НАТО, которые не тратят достаточно средств на оборону, напомнив европейцам, что он не ценит ни НАТО, ни союзы США.

После ноябрьских выборов в Вашингтоне будет преобладать один из двух совершенно разных взглядов на обязательства США в Европе. По ту сторону Атлантики европейцы лихорадочно обдумывают последствия каждого результата, надеясь найти волшебную формулу успеха в любом из них.

Но готовиться к определенным непредвиденным обстоятельствам в зависимости от того, кто победит на выборах, — это неправильный подход.

Европейцы должны разработать коллективный план взаимодействия с Соединенными Штатами после этого года.

Если они не представят единый фронт, они, скорее всего, будут бороться за роль лучшего друга Соединенных Штатов или выдвигать индивидуальные инициативы, чтобы сохранить взаимодействие Соединенных Штатов с Европой, даже если эти усилия будут идти за счет других европейских стран.

Источник: foreignaffairs.

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