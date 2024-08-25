В возрасте 59 лет Камала Харрис делает то, для чего многим молодым, более экологичным профессионалам не хватает скромности и дисциплины.

Речь Харрис в четверг вечером была обнадеживающей, воодушевляющей данью этому образованию, скорость и основательность которого могут определить, избежит ли эта страна второго президентства Трампа.

Раньше ей было трудно уловить эмоции и понять смысл истории своей жизни. Но она рассказывала ее с естественностью и очарованием, останавливаясь на самых важных деталях, включая советы матери. «Она также учила нас — никогда ничего не делать наполовину», — сказал Харрис. «И это прямая цитата».

Харрис ясно и прямо объяснила, почему стала прокурором и что она вынесла из этой работы: «Я считаю, что каждый человек имеет право на безопасность, достоинство и справедливость».

Она определила опасность, которую представляет Трамп, не выглядя ликующей или ребяческой, не смешивая те его части, которые просто уродливы, с теми, которые действительно опасны, не будучи или не звуча, ну, чем-то похожим на него. Выборы — это контрасты. Она представила волнующий контраст.

Ее выступление было в два раза короче выступления Трампа на Республиканском национальном съезде, где он разглагольствовал, побив рекорд всех съездов — более 90 минут.

Слишком лаконично? Это была речь, которая, как и ее президентская кампания до этого момента, была полна принципов и мало конкретики. Харрис больше ставила цели, чем излагала планы. Но в этом был смысл. Подробные предписания не подходят для запоминающегося красноречия.

Источник: nytimes.

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