Речь Харрис представилась американскому народу и рассказала о деле, которое она намерена возбудить против Дональда Трампа.

Харрис выбрала знакомые цели: нападки Трампа на демократию, его подход к налогам и его антиабортные права. Но в каждом случае она использовала немного новый подход.

Демократы (и эксперты) годами предупреждали об угрозе, которую Трамп представляет для демократии, но Харрис связала это с критикой его характера — того, что он в первую очередь заботится «о себе», а не о типичных американцах.

Эксперты бьют тревогу по поводу политики Трампа по введению 10-процентных пошлин на весь импорт, но Харрис переименовал этот план в «налог Трампа».

Наконец, Харрис попросила избирателей поверить в то, что Трамп встанет на сторону союзников, которые продвигают масштабную политику против абортов, а не верить тому, что он говорит по этому вопросу в ходе своей предвыборной кампании.

1) Харрис предупредила о втором сроке Трампа «без каких-либо ограничений»

Харрис назвал Трампа «несерьезным человеком», но утверждала, что последствия его возвращения в Белый дом «чрезвычайно серьезны».

2) Харрис охарактеризовал предложение Трампа об импортных тарифах как «налог Трампа»

Говоря об экономической политике, Харрис продолжила характеризовать Трампа как борющегося «за себя и своих друзей-миллиардеров», а не за средний класс.

3) Харрис утверждала, что Трамп встанет на сторону своих «союзников» по ​​вопросу абортов.

Что касается права на аборт, Харрис впервые ясно дала понять, что именно «тщательно отобранные Трампом члены Верховного суда США» отменили право на аборт.

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