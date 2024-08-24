Речь Харрис представилась американскому народу и рассказала о деле, которое она намерена возбудить против Дональда Трампа.
Харрис выбрала знакомые цели: нападки Трампа на демократию, его подход к налогам и его антиабортные права. Но в каждом случае она использовала немного новый подход.
Демократы (и эксперты) годами предупреждали об угрозе, которую Трамп представляет для демократии, но Харрис связала это с критикой его характера — того, что он в первую очередь заботится «о себе», а не о типичных американцах.
Эксперты бьют тревогу по поводу политики Трампа по введению 10-процентных пошлин на весь импорт, но Харрис переименовал этот план в «налог Трампа».
Наконец, Харрис попросила избирателей поверить в то, что Трамп встанет на сторону союзников, которые продвигают масштабную политику против абортов, а не верить тому, что он говорит по этому вопросу в ходе своей предвыборной кампании.
1) Харрис предупредила о втором сроке Трампа «без каких-либо ограничений»
Харрис назвал Трампа «несерьезным человеком», но утверждала, что последствия его возвращения в Белый дом «чрезвычайно серьезны».
2) Харрис охарактеризовал предложение Трампа об импортных тарифах как «налог Трампа»
Говоря об экономической политике, Харрис продолжила характеризовать Трампа как борющегося «за себя и своих друзей-миллиардеров», а не за средний класс.
3) Харрис утверждала, что Трамп встанет на сторону своих «союзников» по вопросу абортов.
Что касается права на аборт, Харрис впервые ясно дала понять, что именно «тщательно отобранные Трампом члены Верховного суда США» отменили право на аборт.
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