Попросите генерального секретаря НАТО назвать решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которое раздражает его больше всего, и он, вероятно, назовет покупку российской системы противоракетной обороны С-400.
Но у НАТО есть еще более серьезная проблема, когда речь заходит о связях между Турцией и Россией - атомная электростанция "Аккую".
Эрдоган любит называть этот объект, строящийся российской государственной компанией "Росатом" на побережье Средиземного моря, "первой атомной электростанцией Турции". На самом деле она принадлежит России.
В стандартной модели проектирования, закупок и строительства поставщик проектирует и строит реактор, а затем передает ключи.
В "Аккую" используется беспрецедентная для отрасли модель "строительство-владение-эксплуатация". Россия сохраняет контрольный пакет акций, но несет все финансовые, эксплуатационные и строительные риски.
Проект "Аккую" превозносился Эрдоганом как план по снижению энергетической зависимости Турции, особенно от России.
Но вместо этого соглашение связывает Турцию и Россию на ближайшее столетие - через ожидаемый 60-летний цикл эксплуатации и последующий процесс вывода из эксплуатации.
Оппозиционные партии Турции выступают против проекта. Чтобы защитить его, Эрдоган подписал с Путиным межправительственное соглашение, что делает конституционно невозможным для правительства после Эрдогана оспорить его.
АЭС "Аккую" находится недалеко от авиабазы "Инджирлик", где расположено крупнейшее хранилище ядерного оружия НАТО и центр поддержки миссий альянса. АЭС также находится в непосредственной близости от натовского радарного комплекса ПРО в Кюречике.
Источник: mnenia.
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