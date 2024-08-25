Москва закладывает основу для долгосрочного контроля над жизненно важной инфраструктурой в одной из стран альянса.

Попросите генерального секретаря НАТО назвать решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которое раздражает его больше всего, и он, вероятно, назовет покупку российской системы противоракетной обороны С-400.

Но у НАТО есть еще более серьезная проблема, когда речь заходит о связях между Турцией и Россией - атомная электростанция "Аккую".

Эрдоган любит называть этот объект, строящийся российской государственной компанией "Росатом" на побережье Средиземного моря, "первой атомной электростанцией Турции". На самом деле она принадлежит России.

В стандартной модели проектирования, закупок и строительства поставщик проектирует и строит реактор, а затем передает ключи.

В "Аккую" используется беспрецедентная для отрасли модель "строительство-владение-эксплуатация". Россия сохраняет контрольный пакет акций, но несет все финансовые, эксплуатационные и строительные риски.

Проект "Аккую" превозносился Эрдоганом как план по снижению энергетической зависимости Турции, особенно от России.

Но вместо этого соглашение связывает Турцию и Россию на ближайшее столетие - через ожидаемый 60-летний цикл эксплуатации и последующий процесс вывода из эксплуатации.

Оппозиционные партии Турции выступают против проекта. Чтобы защитить его, Эрдоган подписал с Путиным межправительственное соглашение, что делает конституционно невозможным для правительства после Эрдогана оспорить его.

АЭС "Аккую" находится недалеко от авиабазы "Инджирлик", где расположено крупнейшее хранилище ядерного оружия НАТО и центр поддержки миссий альянса. АЭС также находится в непосредственной близости от натовского радарного комплекса ПРО в Кюречике.

Источник: mnenia.

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