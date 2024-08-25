Харрис была гораздо более критична к кампании Израиля в Газе и неоднократно призывала к прекращению огня.

Партнерство между афроамериканцами и пропалестинскими активистами начинает стремительно распадаться.

Влиятельные лица-сторонники с обеих сторон начинают сталкиваться из-за конкурирующих – и принципиально несовместимых – видений их самопровозглашенной освободительной борьбы.

И хотя этот конфликт может включать радужное племя антиизраильских агитаторов, стычки между чернокожими американцами и арабо-американцами выявляют хрупкие линии разлома среди интерсекциональных крайне левых.

Арабские активисты-влиятельные лица — многие из них грубые и неуравновешенные — по сути, требуют от своих чернокожих коллег отказаться от агитации за Камалу Харрис из-за ее поддержки «геноцида» в Газе.

Правда, Харрис неоднократно настаивала на том, что Израиль имеет право защищать себя, и да, она еще не согласилась на эмбарго на поставки оружия в Иерусалим.

Но Харрис также была гораздо более критична к кампании Израиля в Газе, чем ее босс, президент Байден, и неоднократно призывала к прекращению огня.

Она также с гораздо большей вероятностью будет способствовать этому прекращению огня, чем ее соперник-республиканец Дональд Трамп, который дал понять, что поддерживает стратегию «полной победы» Израиля в Газе.

Такие стратегии, испытывающие отчаяние и нехватку новых идей, могут иметь смысл для арабо-американцев, но они вряд ли успокоят афроамериканцев, которые сейчас стремятся войти в историю в ноябре.

Источник: telegraph.

Последние новости:

Летнее наступление рф провалилось: эксперты спрогнозировали, как будет идти война до конца 2024 года.

Слабая политика Шольца стала проблемой для всей Европы: эксперты назвали главные угрозы.

Скорее всего, сначала самолеты будут взлетать из Румынии, - военный эксперт о F-16.