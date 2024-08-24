Украинские чиновники представили визит премьер-министра Индии Нарендры Моди как долгожданную демонстрацию поддержки страны во время войны с РФ.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Киев, поддержав дипломатические усилия Украины по вовлечению незападных стран в потенциальные переговоры по урегулированию с Россией.

Украина параллельно добивается международной поддержки своих планов мирных переговоров, одновременно захватывая российскую территорию, которая, по словам украинских чиновников, может стать рычагом влияния на переговорах, если ее удастся удерживать достаточно долго (идея, которую Путин пытался развеять).

Интересы Украины заключаются в получении дипломатической поддержки своих переговорных позиций от максимально широкой международной коалиции.

Визит Моди, хотя он и не одобрил украинскую инициативу, помогает сигнализировать о незападной поддержке переговоров по урегулированию, которые учитывают интересы Киева, заявил в интервью в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дипломатия сосредоточилась на налаживании связей с Индией и Китаем, изучая возможные роли этих стран в переговорах по урегулированию.

Индия рассматривается как заинтересованная в урегулировании, чтобы избежать дальнейшей изоляции России, которая может подтолкнуть Москву к более тесным объятиям с Китаем, соперником Индии в Азии.

Индия полагается на российское оружие для своей армии и во время войны на Украине закупала нефть со скидкой у российских компаний, которые попали под санкции со стороны США и Европы.

Источник: nytimes.

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