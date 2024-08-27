Еще месяц назад казалось, что ничто не может помешать Дональду Трампу снова стать президентом — даже пуля.

Однако с тех пор президент Байден выбыл из гонки 2024 года и поддержал вице-президента Харрис.

Теперь рейтинг Трампа падает в опросах. Харрис превратилась в гиганта по сбору средств, и республиканцы обеспокоены последствиями в гонках за места в Палате представителей и Сенате.

С другой стороны, изменение в верхней части списка активизировало демократов вверх и вниз по бюллетеню.

Что следует сделать Майку Джонсону и республиканцам, учитывая, что кампания Харрис набирает обороты, а Трамп продолжает демонстрировать свою неспособность изменить курс и придерживаться своей позиции?

Джонсон должен перенять подход Никки Хейли. Мало кто из политиков достаточно подкован, чтобы ходить по канату между MAGA и Never-Trump, как это делала Хейли за последние восемь лет.

Бросая вызов Трампу на праймериз, бывший губернатор Южной Каролины создала сильную сеть поддержки низовых слоев населения и здоровый канал сбора средств. Она продолжает критиковать Трампа и его плохую политику, сохраняя при этом поддержку его консервативной политики.

В то время как появление Трампа отправило в тень таких видных деятелей Республиканской партии, как Тед Круз и Кевин Маккарти, Хейли позиционировала себя как ведущего кандидата на пост президента после его ухода, имея потенциал объединить расколотые фракции в процветающую партию.

Джонсону не нужно отказываться от Трампа; ему нужно делать то, что делает Хейли, и бросать вызов бывшему президенту, когда тот выходит за рамки.

Вместо того, чтобы тешить самолюбие Трампа , Джонсону следует сосредоточиться на создании поддержки республиканцев на низовом уровне.

Для этого ему следует создать коалицию с Хейли, используя ее сеть поддержки. Это гарантировало бы республиканцам сохранение Палаты представителей и обеспечило бы контроль над возможной администрацией Харрис.

Источник: thehill.

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