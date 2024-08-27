Опросы показывают, что сторонники Кеннеди лишь в незначительной степени благосклонно относятся к Дональду Трампу.

Независимый кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший объявил в пятницу, что он приостановил свою кампанию за пост президента и поддержал бывшего президента Дональда Трампа.

Заявка Кеннеди не смогла получить достаточной поддержки, чтобы бороться в каком-либо штате, и его поддержка в национальных опросах упала почти вдвое после того, как президент Джо Байден выбыл из гонки , чтобы стать кандидатом от Демократической партии.

Анализ данных опросов показывает, что поддержка Кеннеди Трампа окажет минимальное влияние на гонку.

Кеннеди, который постоянно набирал около 5 процентов с тех пор, как вице-президент Камала Харрис стала предполагаемым кандидатом, получал примерно поровну поддержку как от Трампа, так и от Харрис, причем эта поддержка исходила как от традиционно демократических, так и от традиционно республиканских групп.

Его поддержка Трампа может незначительно помочь республиканцу среди белых, мужских и пожилых избирателей. Но влияние его ухода на общую поддержку любого из кандидатов будет небольшим.

Чтобы иметь право быть избранным президентом Палатой представителей, Кеннеди должен был бы выиграть по крайней мере один голос Коллегии выборщиков из списка президентских выборщиков штата.

Это, вероятно, слишком оптимистичный прогноз (после слишком оптимистичной кампании). К концу своей пресс-конференции Кеннеди официально выразил свою поддержку Трампу.

Это может отражать более прозорливое предсказание того, где лежит его будущее в американской политике.

Источник: abcnews.

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