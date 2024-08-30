Республиканцы планируют агрессивно наращивать график бывшего президента Трампа, оттачивать его навыки ведения дебатов и разрабатывать новую стратегию наземной игры, связанную со штатами, где проводится досрочное голосование.

Новый подход сам по себе является признанием того, что кампания Трампа с трудом адаптировалась к быстро меняющемуся политическому ландшафту после того, как президент Джо Байден завершил свою кампанию менее чем за четыре месяца до дня выборов.

Расписание Трампа в будущем будет больше похоже на прошлую неделю — когда кандидат от республиканцев каждый день посещал новое поле битвы — чем на 20 месяцев, которые предшествовали этому.

Ожидается, что до ноября Трамп будет проводить «несколько мероприятий каждую неделю, если не ежедневно», сказал один советник, в то время как другой предсказал, что бывший президент будет регулярно посещать два штата в день.

«Представьте себе Трампа на стероидах», — сказал один из них. «Все будут на палубе».

Ускоренный график совпал с подготовкой Трампа к дебатам с вице-президентом Камалой Харрис, которые состоятся 10 сентября.

Бывший президент тихо встречается с законодателями-республиканцами, политическими экспертами и внешними союзниками в преддверии решающего противостояния с высокими ставками.

«Политические обсуждения» — версия подготовки к дебатам в кампании Трампа — во многом отражают сессии, которые бывший президент проводил в течение недель, предшествовавших его дебатам с Байденом 27 июня.

Ожидается, что сенатор от Огайо Дж. Д. Вэнс в ближайшие недели также будет придерживаться более напряженного графика.

Кандидат Трампа на пост вице-президента посетит все основные поля сражений, уделяя особое внимание трем штатам, которые составляют так называемую синюю стену, которую Трамп выиграл в 2016 году, но проиграл Байдену в 2020 году: Мичиган, Висконсин и Пенсильвания.

Источник: CNN.

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