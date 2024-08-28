Люди на "вершине" России считают, что переписывают историю, исправляя унижение, которое они испытали в конце Холодной войны, и сводя счеты за сотни лет.

В то время как Россия очень хорошо справляется с тем, чтобы снова унижать себя своими собственными действиями, нужно понимать, что в версии истории Путина именно Британия, а не США, находится в центре неудач России.

Бен Уоллес, бывший государственный секретарь по обороне, считает, что Путин не движим логикой и страстью превратить свою страну в современную, ориентированную на внешний мир державу. Им двигали месть, наследие и романтика.

Он и его силовики (бывшие и нынешние силовики из КГБ и ФСБ) не признают, что они были виновниками Советского Союза, который они навязали русскому народу.

Они считают, что стали жертвами западного заговора. Если бы не западная версия истории, считалось бы, что Россия в одиночку выиграла Вторую мировую войну. Холодная война никогда бы не произошла, потому что Восточная Европа, включая Восточную Германию и Польшу, хотела бы оставаться прижатой к груди Москвы.

Странное эссе, которое Путин лично написал в июне 2021 года под названием « Настоящие уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» , отчаянно искажает факты, игнорирует события и выставляет Россию спасителем мира.

Он утверждает, что нацистско-советский пакт, который привел к вторжению и расчленению Польши, был выгоден Великобритании.

Пытаясь переосмыслить роль России во Второй мировой войне, Путин возлагает вину на Великобританию и Францию ​​и полностью искажает пакт Молотова-Риббентропа.

Но не ждите реальности. Ждите оправданий. Почти год спустя Путин написал еще одно эссе: « Об историческом единстве России и украинцев» . Оно читается как смесь «Майн Кампф» и романа Вальтера Скотта: судьба, этнический национализм и романтика, объединенные в эссе. Его было бы слишком легко выбросить, но это эссе, в котором были все подсказки о том, что должно было произойти дальше.

"Не заблуждайтесь, Путин идет за нами. Мы должны быть готовы к неизбежному", - считает Уоллес.

Источник: telegraph.

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